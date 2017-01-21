Donald Trump'ın Göreve Başlaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump ile "barış ve güvenlik" için çalışmak istediğini bildirdi.



Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Abbas, Trump'ın görevine başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Mesajında Trump'ı tebrik eden Abbas, "İstikrarsız bir dünyada ve trajik bir dönemden geçen Ortadoğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve birlikte güvenli bir geleceğin inşa edilmesi için kendisiyle çalışmayı arzu ediyorum." ifadesini kullandı.