Donald Trump'ın Göreve Başlaması

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de yemin ederek göreve başlamasından önce ve sonra çok sayıda dini tören düzenlenmesi dikkati çekiyor.





Trump, programına sabah erken saatlerde kilisede dua ederek başladı. Trump için 08.30'da St. John Kilisesi'nde düzenlenen programa bir haham ve Hristiyanlığın farklı mezheplerinden papazlar katıldı.





En son 1985 yılında Ronald Reagan'ın yemin törenine bir haham katılarak dua etmişti. Yemin törenine Yahudi din adamının katılması, Trump'ın kızı İvanka'nın evlendikten sonra Yahudiliği seçmesi olarak yorumlandı.



Trump, yemin töreninde iki İncil'e el basarak yemin etti. İncillerden birisinin kendisine annesi tarafından verildiği, diğerinin ise Abraham Lincoln'ün de el basarak yemin ettiği İncil olduğu açıklandı.





ABD basınında, Trump'ın yemin töreni esnasında diğer başkanlara göre daha fazla dini tören düzenlendiği yorumları yer aldı.





Öte yandan, yarın Ulusal Katedral'de İslamiyet de dahil olmak üzere 26 farklı din ve mezhepten temsilcinin katılacağı dini tören düzenlenecek.