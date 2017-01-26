Donald Trump İlk Röportajında İşkenceye Yeşil Işık Yaktı

Başkanlık görevine resmen başladıktan sonra ilk röportajını ABC'den David Muir'e veren Trump, ABD'nin Irak'tan geri çekilirken bu ülkedeki petrolü kontrol edecek bir stratejiyle geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Barack Obama yönetiminin bunu yapmadığını ve IŞİD'in bugün Irak'taki petrolü satarak kendine finans kaynağı oluşturduğunu belirten Trump, "Eğer petrolü almış olsaydık IŞİD de olmazdı. Ortadoğu'ya 6 trilyon dolar harcadık ve bugün ülkemiz dağılıyor" dedi.

Trump, Irak işgalinin baştan yanlış olduğunu ve geri çekilme sürecinin yanlış yönetildiğini de söyledi.

"MÜSLÜMANLARIN YASAKLANMASI DEĞİL"

Programda öne çıkan bir diğer konu da ABD'ye gelecek kişilere uygulanan vize rejiminin sıkılaştırılması ve özellikle belli ülkelerden başvuran kişilerin daha katı güvenlik prosedürlerine tabi tutulması planı oldu.

Yeni vize yaklaşımının 'Müslümanların ABD'ye alınmaması' anlamına gelip gelmediğini soran Muir'e cevaben Trump, "Hayır, bu Müslümanların yasaklanması durumu değil fakat çok fazla terör barındıran ülkelerle ilgili. Bu ülkelerden gelen insanlar burada büyük sorunlara neden oluyorlar. Ülkemizin bu kişiler olmadan da zaten yeterince sorunu var" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA ZATEN YETERİNCE ÖFKE VAR"

Programda doğrudan ülke adı vermeyen Trump, başkanlık kararnamesinde tüm detayların kamuoyuna ilan edileceği yorumunu yaptı.

Dün Amerikan kamuoyuna yansıyan haberlerde Trump'ın birkaç gün içinde imzalaması beklenen bir başkanlık kararnamesi ile hem Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması hem de geçici bir süre tüm mülteci alımlarının durdurulması kararlarının alınacağı iddia edilmişti.

Bazı Müslüman ülkelere daha katı vize rejimi uygulanmasının İslam dünyasında kızgınlığa neden olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Trump, dünyada zaten yeterince öfke olduğunu ve kendi atacakları adımların bunu değiştirmeyeceğini savundu.

"WATERBOARDİNG İŞE YARAR"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yurt dışındaki hapishaneleri ve mahkumlarda boğulma hissi uyandıran 'waterboarding' adlı işkence yöntemi ile ilgili soruyu yanıtlayan Trump, IŞİD mensupları üzerinde bu yöntemin 'işe yarayacağını' öne sürdü ancak Savunma Bakanı James Mattis ve CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu adımı onaylamaması halinde ısrarcı olamayacağını vurguladı.

Trump "Bu konuda Pompeo, Mattis ve ekibime güveneceğim. Eğer bunu yapmak istemezlerse, bana uyar. Eğer yapmak isterlerse bu doğrultuda sonuna kadar çalışacağım. Yasal sınırların izin verdiği ölçüde herşeyi yapmak istiyorum. Ancak ben bunun işe yaradığını düşünüyor muyum? Evet kesinlikle" dedi.

"ATEŞE ATEŞLE KARŞILIK VERMELİYİZ"

Trump sözlerine " Onlar bizim insanlarımızın ve diğerlerinin kafasını keserken, Ortadoğu'da Hristiyan oldukları için insanların kafasını keserken, IŞİD kimsenin Ortaçağ'dan beri duymadığı bu eylemleri yaparken waterbording'i karşı çıkar mıyım? Benin bildiğim kadarıyla ateşe ateşle karşılık vermeliyiz" dedİ.

Adaylıklarının onay sürecinde Senato'daki oturumlarda Mattis ve Pompeo, CIA'in bir dönem uyguladığı işkence yöntemlerini onaylamadıklarını belirtmişti.

Eski CIA Direktörü Leon Panetta da bu yönteme geri dönülmesinin 'hata olacağını' ve ülkenin 'imajını kötü göstereceğini' söylemişti.

NÜKLEER KODLARI TESLİM ALAN TRUMP: ÇOK KORKUTUCUYDU

Yemin töreninde ülkenin stratejik bir nükler saldırı için fırlatma kodlarının kendisine emanet edilmesiyle ilgili olarak " Bana bunun neyi temsil ettiğini ve nasıl bir zarar verebileceğini söyledikleri an çok üzücü bir andı. Bir anlamda çok ama çok korkutucuydu" dedi.

Trump Muir'in "Nükleer kodlara sahip olmak uykularınızı kaçırıyor mu?" sorusuna da " Hayır, doğru şeyi,doğru işi yapacağıma güvenim var. Ancak bu çok korkutucu bir şey" yanıtını verdi.

IVANKA TRUMP'A YENİ YÖNETİMDE GÖREV İÇİN YEŞİL IŞIK

​Trump, kızı Ivanka'nın Beyaz Saray'da çalışıp çalışmayacağı ilgili soruya da "Hiç birşeyi dışarıda bırakmıyorum. Böyle bir olasılık kesinlikle var" yanıtını verdi.

Ivanka'nın kocası Jared Kushner'ın Trump'ın üst düzey danışmanı olarak Beyaz Saray'da çalışmasına geçen hafta onay verilmişti.