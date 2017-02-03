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Donald Trump heykelinden görüntüler
İnsanların Donald Trump heykeliyle fotoğraf çektirmeleri MEKSİKA - Balya Müzesinde Enrique Peña Nieto'nun heykelinin yanında Donald Trump heykeli sergileniyor. Yüzlerce ziyaretçi, gerçek boyuttaki heykele bakmaya ve onunla fotoğraf çekmeye gidiyor.
Donald Trump Heykeline Yoğun Ilgi
- Müzeden görüntüler Donald Trump heykelinden görüntüler İnsanların Donald Trump heykeliyle fotoğraf çektirmeleri MEKSİKA - Balya Müzesinde Enrique Peña Nieto'nun heykelinin yanında Donald Trump heykeli sergileniyor.
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