Donald Trump Heykeline Yoğun Ilgi

- Müzeden görüntüler Donald Trump heykelinden görüntüler İnsanların Donald Trump heykeliyle fotoğraf çektirmeleri MEKSİKA - Balya Müzesinde Enrique Peña Nieto'nun heykelinin yanında Donald Trump heykeli sergileniyor.

Donald Trump Heykeline Yoğun Ilgi

- Müzeden görüntüler
Donald Trump heykelinden görüntüler
İnsanların Donald Trump heykeliyle fotoğraf çektirmeleri MEKSİKA - Balya Müzesinde Enrique Peña Nieto'nun heykelinin yanında Donald Trump heykeli sergileniyor. Yüzlerce ziyaretçi, gerçek boyuttaki heykele bakmaya ve onunla fotoğraf çekmeye gidiyor.

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Donald Trump, Meksika, Balya