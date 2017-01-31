Donald Trump'a Büyük Tepki!

Pek çok teknoloji firması, ABD başkanı Donald Trump'ın ABD göç politikalarını değiştiren emrine karşı endişelerini seslendirdi. Yeni önlemler, Müslüman çoğunluklu ülkelerden ABD'ye seyahati engellemekle kalmadı, ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmış olan bazı yeşil kart sahipleri de bu karardan etkilendi.



Microsoft, yeni gümrük kontrollerine karşı endişelerini seslendiren firmalardan biriydi ve etkilenen çalışanlar için "yasal danışmanlık ve destek" sözü verildi. Her ne kadar mahkeme kararı, yeni karardan etkilenen yolcuların ABD'den sınır dışı edilmesini bir süreliğine durdurmuş olsa da, ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı (Department of Homeland Security) "Başkan Trump'ın Başkanlık Emri'nin yerinde durduğunu" söylemekte.



Hem ülke içi hem de ülke dışından eleştirilerin yükselmesi ile beraber Başkan Trump'ın kıdemli danışmanlarından Kellyanne Conway dün gönderdiği tweet ile Trump'ın sözlerini tuttuğunu ve "henüz yeni başladığını" söylemekteydi. Görünene göre Trump yönetimi, ABD'ye erişimi daha da sınırlamak istiyor ve ülkeye giriş yapmak isteyen kişilere daha fazla güvenlik araştırması prosedürü uygulanacak.