Don Kişot'un Maceraları 8 Nisan'da Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Ünlü şövalye Don Kişot ve vefakar yardımcısı Sanço Panza yine büyük bir macerayla karşı karşıya kalmak üzere.Gizemli bir ormanda başarması oldukça güç bir görevle başa çıkmaya çalışırlar. Bu defa işleri oldukça zordur. Bu gizemli ormanda silahlar kullanılamamakta zeka ve dostluk sayesinde mücadelelerini sürdürmeleri gerekmektedir. Gizemli ormanın sakinlerinin başları kötü kalpli mutluluk hırsızı büyücüyle derttedir. Don Kişot ve Sanço kötü niyetli büyücüyle büyük bir mücaddeleye girerler. Hayallerin ve umutların kolay kazanılamayacağını,mutluluklar için mücadele etmek gerektiğini en önemlisi de dostluğun ne kadar önemli olduğunu güzel bir şekilde anlatan izlemesi zevkli ve görsel olarak oldukça tatminkar bir oyun.şırlar. Bu defa işleri oldukça zordur. Bu gizemli ormanda silahlar kullanılamamakta zeka ve dostluk sayesinde mücadelelerini sürdürmeleri gerekmektedir. Gizemli ormanın sakinlerinin başları kötü kalpli mutluluk hırsızı büyücüyle derttedir. Don Kişot ve Sanço kötü niyetli büyücüyle büyük bir mücaddeleye girerler. Hayallerin ve umutların kolay kazanılamayacağını,mutluluklar için mücadele etmek gerektiğini en önemlisi de dostluğun ne kadar önemli olduğunu güzel bir şekilde anlatan izlemesi zevkli ve görsel olarak oldukça tatminkar bir oyun.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.



Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.



Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Don Kişot ve Maceraları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır