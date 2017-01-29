Miguel de Cervantes'in efsane romanı Don Kişot tiyatro sahnesinde...



Eğlenceli, hüzünlü, trajikomik bir serüven sizleri bekliyor. 24 kişilik bir yaratıcı ekiple hazırlanan Don Kişot'un Görülmedik Serüveni, Fuar İzmir Sanat Merkezi'nde 2. sezonunda gösterimlerine devam ediyor. Melisandre'nin Kurtuluşu Kumpanyası, dükün isteği üzerine bir Don Kişot temsili hazırlamaktadır. Fakat oyuncuları eksik, kafaları karışıktır. Zaman daraldıkça işler içinden çıkılmaz bir hale gelir. Ta ki Don Kişot prova yapılan alana gelinceye kadar...Don Kişot serüven peşinde koşarken, kumpanya da onun peşinde düşer. Ama serüven hiç de bilindiği gibi sonlanmaz. Sahi yel değirmenlerinin rüzgarı en çok kimi savurur? Bir düşe inananları mı, hiç düş kurmayanları mı?



Yazan: Miguel de Cervantes



Uyarlayan: Selda Uzunkaya



Yöneten: İbrahim Güngör



Dramaturgi Ekibi: Selda Uzunkaya, Hülya Demirkıran, Gizem Elif Asil



Koreografi: Jülide Derya



Kostüm-Dekor- Makyaj Tasarımı: Feyza Tatar



Dekor-Aksesuar Uygulama: Abdullah Kürsülü, Demir Ali Kökçü, Feyza Tatar



Kostüm Uygulama: Gülen Bakkaloğlu, Feyza Tatar



Özgün Müzik: Can Erdil Şentürk, Gökay Kaçanoğlu



Işık Tasarım-Kumanda: Hasan Bayrakçı



Müzik Kumanda: Özgür Adıtatar



Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem



Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı



Asistanlar: Kıvanç Cangül, Zeki Kadıoğlu, Gonca Küçük



Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Kara, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün, Gülin Bakkaloğlu, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu, İbrahim Güngör, Gökay Kaçanoğlu