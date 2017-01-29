Don Kişot'un Görülmedik Serüveni

Miguel de Cervantes'in efsane romanı Don Kişot tiyatro sahnesinde.

Don Kişot'un Görülmedik Serüveni

Miguel de Cervantes'in efsane romanı Don Kişot tiyatro sahnesinde...

Eğlenceli, hüzünlü, trajikomik bir serüven sizleri bekliyor. 24 kişilik bir yaratıcı ekiple hazırlanan Don Kişot'un Görülmedik Serüveni, Fuar İzmir Sanat Merkezi'nde 2. sezonunda gösterimlerine devam ediyor. Melisandre'nin Kurtuluşu Kumpanyası, dükün isteği üzerine bir Don Kişot temsili hazırlamaktadır. Fakat oyuncuları eksik, kafaları karışıktır. Zaman daraldıkça işler içinden çıkılmaz bir hale gelir. Ta ki Don Kişot prova yapılan alana gelinceye kadar...Don Kişot serüven peşinde koşarken, kumpanya da onun peşinde düşer. Ama serüven hiç de bilindiği gibi sonlanmaz. Sahi yel değirmenlerinin rüzgarı en çok kimi savurur? Bir düşe inananları mı, hiç düş kurmayanları mı?

Yazan: Miguel de Cervantes

Uyarlayan: Selda Uzunkaya

Yöneten: İbrahim Güngör

Dramaturgi Ekibi: Selda Uzunkaya, Hülya Demirkıran, Gizem Elif Asil

Koreografi: Jülide Derya

Kostüm-Dekor- Makyaj Tasarımı: Feyza Tatar

Dekor-Aksesuar Uygulama: Abdullah Kürsülü, Demir Ali Kökçü, Feyza Tatar

Kostüm Uygulama: Gülen Bakkaloğlu, Feyza Tatar

Özgün Müzik: Can Erdil Şentürk, Gökay Kaçanoğlu

Işık Tasarım-Kumanda: Hasan Bayrakçı

Müzik Kumanda: Özgür Adıtatar

Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem

Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı

Asistanlar: Kıvanç Cangül, Zeki Kadıoğlu, Gonca Küçük

Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Kara, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün, Gülin Bakkaloğlu, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu, İbrahim Güngör, Gökay Kaçanoğlu

Kaynak: Etkinlik.io

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