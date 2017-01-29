Miguel de Cervantes'in efsane romanı Don Kişot tiyatro sahnesinde...
Eğlenceli, hüzünlü, trajikomik bir serüven sizleri bekliyor. 24 kişilik bir yaratıcı ekiple hazırlanan Don Kişot'un Görülmedik Serüveni, Fuar İzmir Sanat Merkezi'nde 2. sezonunda gösterimlerine devam ediyor. Melisandre'nin Kurtuluşu Kumpanyası, dükün isteği üzerine bir Don Kişot temsili hazırlamaktadır. Fakat oyuncuları eksik, kafaları karışıktır. Zaman daraldıkça işler içinden çıkılmaz bir hale gelir. Ta ki Don Kişot prova yapılan alana gelinceye kadar...Don Kişot serüven peşinde koşarken, kumpanya da onun peşinde düşer. Ama serüven hiç de bilindiği gibi sonlanmaz. Sahi yel değirmenlerinin rüzgarı en çok kimi savurur? Bir düşe inananları mı, hiç düş kurmayanları mı?
Yazan: Miguel de Cervantes
Uyarlayan: Selda Uzunkaya
Yöneten: İbrahim Güngör
Dramaturgi Ekibi: Selda Uzunkaya, Hülya Demirkıran, Gizem Elif Asil
Koreografi: Jülide Derya
Kostüm-Dekor- Makyaj Tasarımı: Feyza Tatar
Dekor-Aksesuar Uygulama: Abdullah Kürsülü, Demir Ali Kökçü, Feyza Tatar
Kostüm Uygulama: Gülen Bakkaloğlu, Feyza Tatar
Özgün Müzik: Can Erdil Şentürk, Gökay Kaçanoğlu
Işık Tasarım-Kumanda: Hasan Bayrakçı
Müzik Kumanda: Özgür Adıtatar
Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem
Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı
Asistanlar: Kıvanç Cangül, Zeki Kadıoğlu, Gonca Küçük
Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Kara, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün, Gülin Bakkaloğlu, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu, İbrahim Güngör, Gökay Kaçanoğlu
Don Kişot'un Görülmedik Serüveni
Miguel de Cervantes'in efsane romanı Don Kişot tiyatro sahnesinde.
Miguel de Cervantes'in efsane romanı Don Kişot tiyatro sahnesinde...