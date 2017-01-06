Domuz Sanıp Arkadaşını Öldüren Sanığa 1 Yıl 8 Ay Hapis

Bursa'da domuz avında yanlışlıkla arkadaşının ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 3 Ocak 2016 Pazar günü Ovaakça'nın Kurttepe mevkiinde meydana geldi. 10 kişilik avcı grubu, köpekleriyle birlikte domuz avına çıktı. Çalılıkların arasında yürüyen yürümeye başlayan Mümin Mutlu'yu (44), Lütfi S. (41) domuz zannetti. Lütfi S.'nin çalılıkların arasına ateş etmesi sonucu Mutlu vuruldu. 112 ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Lütfi S. bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Lütfi S., hakkında 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan sanık, "Haber vermeden çalılıkların arasına girmiş. Çıkardığı sesten dolayı domuz sanarak ateş ettim. Çalılıkların arasına gittiğimde Mümin'i vurduğumu gördüm. Bize çalılıkların arasında olduğunu söylemedi" dedi.



Mahkeme heyeti sanığı 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Daha sonra mahkeme, sanığa hükmün geri bırakılması maddesini uyguladı. - BURSA