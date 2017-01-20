Domuz Eti Kasabı Uyuşturucudan Cezaevine Girdi

Aydın'da kaçak olarak domuz eti ticareti yapan ve ekiplerin yaptığı baskınla yakayı ele veren C.C. uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.



Geçtiğimiz aylarda Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir depoda kaçak domuz eti ticareti yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri depoya baskın yapmış ve C.C'ye ait olduğu öğrenilen depoda tonlarca kaçak domuz eti ele geçirilmişti. Aydın merkez ve Türkiye'nin çeşitli illerine domuz eti satışı yaparken suçüstü yakalanan C.C., bir çok kez idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.



Aydın'a gündemine bomba gibi düşen domuz eti ticaretinin ardından C.C. kez de uyuşturucu ticareti ile gündeme geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan baskında C.C. ve arkadaşı M.A. ile birlikte gözaltına alındı. Daha önce uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenilen C.C., bu kez cezaevine girmekten kurtulamadı. C.C. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN