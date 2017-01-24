Ünye ilçesinde domuz avına çıkan kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Arif Bulut, İnkur mevkinde bulunan ormanlık alanda arkadaşı Yunus Bulut'un (22) kayıp düşmesi sonucu, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
Göğüs bölgesinden ağır yaralanan Arif Bulut, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bulut'un hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Domuz Avında Arkadaşını Yaraladı
Ünye ilçesinde domuz avına çıkan kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
Ünye ilçesinde domuz avına çıkan kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
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