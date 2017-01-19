Domotex'te Gaziantep ve Beşiktaş Rüzgarı

Almanya'nın Hannover kentindeki halı fuarına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın danışmanı Şevki Bostan da katıldı.



Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın Gaziantepli Danışmanı Şevki Bostan ve taraftarlar damgalarını vurdu. Fuarda yer alan BOSSAN Halı standını Beşiktaş renkleriyle donatan Şevki Bostan kulübün tanıtımını yaparken taraftarların gerçekleştirdiği gösteriler de dikkat çekti. Gaziantep'in ulusal ve uluslararası arenalarda da sık sık gündeme gelmesini sağlayan Şevki Bostan Almanya'da ki fuara da katılarak, taraftarların gönlünü kazandı. Standı ziyaret eden yabancı konuklara Beşiktaş'ın formalarını ve flamalarını hediye eden Şevki Bostan Gaziantep mutfağının tanıtımı içinde baklava başta olmak üzere fıstık ezmesi ve diğer yöresel ürünleri yabancı konuklara dağıttı. - GAZİANTEP