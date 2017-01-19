Domotex Hannover'de Kaşmir Halı Büyüledi

Türkiye'nin dünyada ki en önemli halı markalarından Kaşmir Halı, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda yenilikçi ürünleri ve 2017 koleksiyonunu sergiledi.



Ar-Ge ve inovasyona dayalı halı üretimiyle tüketicinin beğenisini kazanan Kaşmir, dünyanın birçok ülkesinde tercih edilen markalardan biri olmayı başardı. Kaşmir Halı, farklı ülke ve coğrafyadan halı üreticisi ve alıcısının buluşma noktası olan fuarda, 2017 yılının yeni ürünlerini tanıttı. 50'ye yakın ülkeye halı ihracatı yapan Kaşmir Halı'nın 2017 yılı koleksiyonu fuarda tüketicinin beğenisini kazandı. Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu, yaptığı açıklamada, 12 yıl önce Gülsan Holding bünyesinde üretime başladıklarını ve kısa sürede Türkiye'yi dünyada temsil eden önemli markalar arasında girdiklerini söyledi. Yurt içinde satış pazarlama organizasyonunu tamamlayarak satış noktaları, bölge bayilikleri ve yurt dışındaki mümessilliklerini 2005 yılında tamamlayarak üretime başladıklarını hatırlatan Topçuoğlu, "Başarının en önemli faktörü, Ar-Ge, pazara yeni ürün sunabilme kabiliyetleri, pazarın ihtiyaçlarını, renk, desen anlamında çok iyi değerlendirip ürün sunabilmektir. Bunları da başarılı bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Yurt içinde çeşitli il ve ilçelerde bin 100 satış noktamız bulunuyor. Tüketicinin kolayca ulaşabileceği her noktada Kaşmir Halı satışı yapılmaktadır" dedi.



Dünya halı pazarının da en önemli aktörleri arasında yer alan Kaşmir Halı'nın yurt dışı faaliyetlerine de değinen Topçuoğlu, güçlü bayi ağının yanında iç piyasanın büyük bir bölümünü elinde tutan Kaşmir Halı'nın dünya genelinde 50'ye yakın ülkeye ihracat yaptığını ifade etti. Halı üretiminin yüzde 60'ıni iç piyasaya, yüzde 40'nı da dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ettiklerini belirten Topçuoğlu,"Her ülkenin farklı kültürleri ve beğenileri göz önüne alınarak o ülkeye göre özel üretim yapıyoruz. Her ülkenin farklı kültürleri var. Renk açısından desen, tasarım açısından farklı kültürler var, farklı istekler var. Bölgelerin taleplerine göre bunları değerlendirip koleksiyonlarımızı hazırlıyoruz. ABD, Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu, Doğu Bloku ülkeleri, Rusya, Çin'e kadar halı gidiyor. Burada önemli olan farklı ülkelerin kültürlerini tanımak, o kültürlere uygun üretimleri gerçekleştirmek ve markanızla birlikte ürünlerinizin arkasında durabilmektir. Burada markalaşmanın önemi büyük. Dünya halı piyasalarında temsil ettiğiniz marka güvenirliği beraberinde sektörle ilgili taleplerin oluşması ve ihracat gerçekleştirdiğiniz ülkeler zincirinin artmasını sağlar" diye konuştu.



Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı süresince Kaşmir Halı'nın 2017 yılı koleksiyonlarının tanıtımının yapıldığını da ifade eden Topçuoğlu, Kaşmir standına gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti sözlerine ekledi. - GAZİANTEP