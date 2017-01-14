Domotex Halı ve Yer Döşemeleri Fuarı

Almanya'nın Hannover kentinde her yıl düzenlenen Domotex Uluslararası Halı ve Yer Döşemeleri Fuarı açıldı. 60 ülkeden bin 350 firmanın katıldığı fuarda Türkiye'yi 175 firma temsil ediyor.



Fuarda incelemelerde bulunan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, burada yaptığı açıklamada, fuarda Türkiye'den de sektörün olmasının önemine işaret ederek, "Türkiye'nin değişik bölgelerinden 175 firmamız ile burada güçlü bir şekilde varız. Nitekim, Hindistan ve Çin'in ardından katılımcı ülkeler arasında 3. sırada yer almaktayız ve var olmaya devam edeceğiz." dedi.



Türkiye'nin halı ve yer döşemelerinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Kılıçkaya, Domotex'in sektörün en önemli fuarlarından biri olduğunu, Ekonomi Bakanlığı olarak fuara katılan firmaları desteklediklerini vurguladı.



Sektörde rekabetin büyük olduğunu ifade eden Kılıçkaya, şunları kaydetti:



"Rekabette var olmanız için iyi tasarımlar yapmanız ve üretim alt yapınız olması lazım. Bütün bunlar Türkiye'de var. Önemli olan bu güç birliğini devam ettirmektir ve ettirmekteyiz. Türkiye, bölgesinde coğrafyası, üretim kapasitesi, genç nüfusu, girişimci ve alt yapısıyla güçlü bir ülke. Sektör Türkiye'nin 142 milyar dolarlık ihracatının içerisinde 2,3 milyar dolar ile önemli bir yere sahip. Hazır giyim zaten Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi. Otomotiv yan sanayi ile beraber gidiyor. Bizim alt yapımız, tasarım kabiliyetimiz güçlü. Biz buna yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla tasarım yarışmaları ve tasarımcıları destekliyoruz."



Tasarım yarışmasında kazanan halılar sergileniyor





Fuarda aynı zamanda, Türkiye'de el dokuması halı tasarım yarışmasında finale kalan sekiz halı da sergileniyor. Yarışmada "tahribat" adlı halısıyla birincilik alan tasarımcı Muhammed Türk, "Ülkemiz ve dünyamızda tarihi eserlere verilen isimden esinlenerek eserimi 3 ayda tamamladım. Floş ve yün olarak çift malzeme kullanılmıştır" dedi.



Alanında dünyanın en büyük fuarı olarak bilinen Domotex salı gününe kadar açık kalacak.