Dominik'te Hava Şartları Acun Ilıcalı'yı İsyan Ettirdi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

"NELER OLUYOR?"

Zaman zaman adadaki zor hava şartlarından şikayet eden Acun Ilıcalı, son paylaşımında çamur gibi akan nehrin fotoğrafını "Dominik'teki bu nehir son bıraktığımda maviydi. Neler oluyor?" notuyla paylaştı.

170 BİN BEĞENİ ALDI

Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraf kısa sürede 170 bine yakın beğeni aldı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;

