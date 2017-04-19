Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'ndan Ankara Üniversitesi'ne Ziyaret
Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.
Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i makamında ziyaret eden Bakan Vargas, şeref defterini imzaladı.
Daha sonra Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) öğrencileri ile üniversite yönetiminin de katılımıyla Senato Salonundaki törene geçildi.
Rektör Prof. Dr. İbiş, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında gelişen akademik ve kültürel iş birliğine ilişkin, "Dominik Cumhuriyeti'ne 2015'te yaptığımız ziyarette, aralarında Santo Domingo Özerk Üniversitesi'nin de bulunduğu birçok üniversite ile anlaşmalar imzaladık. Ayrıca, Küba ve Kolombiya başkentlerinde Türk kültürü kürsülerimiz işlemeye devam ediyor. Dominik'te de bir Türk kültürü kürsüsünün açılmasını istiyoruz. Sayın Bakan bunun en kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti. Çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
"Türk halkını çok seviyoruz"
Konuk Bakan Vargas ise Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasında yapılan eğitim iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ankara Üniversitesinin akademik iş birliği girişimlerini tebrik eden Vargas, çok sayıda kişi tarafından izlenen yarışma programı Survivor için, "Bu konuyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de konuştuk, sevincimizi belirttik. Bizim için bedava reklam, daha güzeli olamaz. Dominik turizmine büyük katkı sağlıyor. Türk halkını çok seviyoruz. Teşekkür ederiz." dedi.
Konuşmaların ardından Rektör İbiş, Bakan Vargas'a "Ankara Üniversitesi Dostu Payesi"ni takdim etti.
"Dostluk bağlarını güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız"
Vargas, daha sonra "Türkiye Cumhuriyeti ile Latin Amerika Arasındaki Diplomatik İlişkilerde Yeni Dönem" isimli konferansta yaptığı konuşmada, LAMER'in çalışmalarının Türkiye'nin Latin Amerika halklarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. Vargas, Ankara Üniversitesi ve LAMER'in kültürel diplomasi alanında yaptığı girişimleri tebrik etti.
Türkiye'nin 2013'te Santo Domingo'da Daimi Büyükelçilik açarak kendilerini "onurlandırdığını" söyleyen Vargas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti ziyaretinde Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğinin açılacağına ilişkin söz verdiklerini hatırlatarak bu sözü tutacaklarını dile getirdi. Bakan Vargas, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin, Latin Amerika'ya karşı büyük bir ilgisi var. Bunu, Başbakanlık döneminden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dışişleri bakanlarının bölgeye yaptıkları birçok ziyaret, açtıkları Büyükelçilikler ve LAMER merkezinin varlığı açıkça gösteriyor. Biz Latin Amerikalılara düşen de bu girişimlere teşekkür etmek ve karşılık vermek. Devlet Başkanı Danilo Medina ve kendi adıma, bizi bir araya getiren bu dostluk bağlarını güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağımız konusunda Dominik Cumhuriyeti'ne güvenebilirsiniz."
"Erdoğan gibi güçlü bir liderle Türkiye gelişti ve daha çok tanındı"
Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya Genel Müdürü Büyükelçi Luis Gonzalez, "Türkiye Cumhuriyeti ile Latin Amerika Arasındaki Diplomatik İlişkilerde Yeni Dönem" isimli konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumuyla bugünün dünyasında belirleyici bir rol oynadığına dikkati çekti.
Türkiye'nin, bölgesindeki sorunlara rağmen güçlü konumu ve sunduğu fırsatlarla gelecek vadeden bir ülke olduğunu vurgulayan Gonzalez, "Türkiye, Mart 2003'te Başbakan olan, 28 Ağustos 2014'te ise Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle hem ekonomik anlamda gelişmiş hem de uluslararası arenada daha fazla tanınmıştır." diye konuştu.
Türkiye'nin büyükelçilik sayısı sıralamasında ilk on ülke arasında yer aldığını vurgulayan Gonzalez, Türkiye'nin Latin Amerika'daki 13 Büyükelçiliğinden birinin de Dominik'te olduğunu hatırlattı.
Türkiye ile Latin Amerika ilişkilerinde yeni dönemin 2006 yılının Türkiye'de Latin Amerika Karayipler yılı ilan edilmesiyle başladığını dile getiren Gonzalez, geçen süre zarfında Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısını yüzde yüz artırarak 6'dan 13'e çıkardığına dikkati çekti. Gonzalez, gelecek aylarda Dominik Cumhuriyeti'nin de Türkiye'de büyükelçilik açmasının beklendiğini ifade etti.