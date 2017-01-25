Domatexpo Fuarı'na Doğru

Kumluca ilçesinde 5. gerçekleştirilecek Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı (DOMATEXPO) için bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, DOMATEXPO Fuarı için bir kafede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılki fuarın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle yapılacağını söyledi.



Fuarın her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Çetinkaya, her yıl farklı bir temayla yapılan fuarın bu yılki temasının "Domates ve Fidecilik" olarak belirlediklerini kaydetti.



DOMATEXPO Fuarının düzenlenmesindeki amacın, domates üretiminin merkezinde olan Kumluca ilçesindeki üreticileri, tüketicileri ve domates üretimine girdi maliyeti sağlayan sektör paydaşlarını bir araya getirmek olduğunu belirten Çetinkaya, "Türkiye'de tarımsal üretimin yüzde 30'u Antalya'dan. Antalya'nın tarımsal üretiminin yüzde 30'u Kumluca'dan karşılanmaktadır. İlçemizdeki üreticiler son derece bilinçli, rakiplerine örnek olacak şekilde biyolojik ve doğal olarak üretim yapmaktadırlar. İlçemizde üretilen ürünlerin yüzde 40'ı ihraç edilmekte ve böylece ülkemize tarımsal anlamda ekonomik girdi sağlanmaktadır." diye konuştu.



Çetinkaya, fuara yerli çiftçilerin yanı sıra, yabancı çiftçiler ve tarım sektörü paydaşlarının da ilgi gösterdiklerini dile getirdi.



Toplantıda Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, MSK Fuarcılık sahibi Sedat Kolcuoğlu, Kumluca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Süleyman Fethi Örgel de yer aldı.