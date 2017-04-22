Domates Tarlada 3 Lira

MERSİN'in Erdemli İlçesi'ndeki tezgahta kilosu 8 liraya kadar çıkan domates serada 3 liraya satılıyor.



Erdemli İlçesi'nde havaların sert geçmesi nedeniyle domates hasadı her yıla oranda 1 ay gecikti. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, 2 gündür domatesin kilosunun halde 5 liraya kadar çıktığını ancak bu fiyat artışının suni ve aldatıcı olduğunu söyledi. Hava şartlarının sert geçmesi nedeni ile yeni mahsul ürünün geç çıkmaya başladığını ifade eden Şahin, "Hava şartları nedeniyle, kışın sert geçmesi nedeniyle normalde nisan ayı başında yapılacak olan domates hasadımız bir ay gecikmiş durumda. Bu nedenle de piyasaya sürecek ürün bulunamıyor. Bu 10 gün içinde değişebilir çünkü havalar ısınmaya başladı" dedi.



Temennilerinin domates fiyatlarının dip yapmadan bu seviyede kalması yönünde olduğunu kaydeden Şahin, "Bu fiyat aralığından üreticimiz memnun. Havaların ısınması ile birlikte çoğalacak olan domates fiyatının da bu seviyede kalmasını arzu etmekteyiz. Bilindiği gibi üreticimiz kilosunu 1 liraya mal ederken gelecek üretime ve hayat şartlarının düzeltilmesi için bu fiyatlar uygun ve böyle kalmasını bekliyoruz. Domateslerimiz çoğalmaya başladığında başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve balkan ülkelerine ihracatının yapılması beklentisi içindeyiz" diye konuştu.



Domates üreticisi Abdurrahman Arslan ise 1 kilo domatesin kendilerine 1 liraya mal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



"Yeni sezon domateslerin henüz çıkmadı. Bu yüksek fiyatın geçici ve sunidir. Yüksek fiyatın havaların ısınması ile daha da aşağıya düşmesi bekleniyor. Temennimiz fiyatların daha fazla düşmemesi ve aynı seviyede durmasından yanayız. Biz üreticiler domatesi dalında 2.5-3 liraya satarken tüketicinin kilosunu 10 liradan alması hiçte uygun olan bir durum değil direkt olarak aracılar kazanıyor." - Erdemlimersin