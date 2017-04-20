Domates Konservesinden 4'üncü Ölüm

ADANA'da aynı aileden baba, oğul ve teyzeden sonra annenin de 1.5 ay içerisinde art arda hayatını kaybetmesinde, yenilen bir yemeğin etkisi araştırılıyor.



Merkez Yüreğir İlçesi'nin Dadaloğlu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta Kadriye Belhan (60) kız kardeşi Nebahat Duysak ile öğle yemeği için menemen yaptı. Menemene de kendisinin daha önce yaptığı konserve domatesten koydu. Kadriye Belhan, eşi Mustafa Belhan (66) oğlu Mehmet Belhan (37) ve kız kardeşi Fatma Duysak ile birlikte bu yemekten yedi.



Teyze Fatma Duysak, aynı gün fenalaşınca götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. 4 gün sonra ise Mustafa Belhan ile oğlu Mehmet Belhan rahatsızlanınca Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Baba 20 Mart'ta, oğlu ise 25 Mart'ta hayatını kaybetti. Eşi ve oğlundan 2 gün sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kadriye Belhan da geçen pazartesi günü yaşamını yitirdi.



Ailedeki ilk ölümün yemek sonrası meydana gelmesi nedeniyle sonraki ölümlerde de otopsi için parça alınırken, o gün ailede aynı yemeği yemeyenlerde bir sorun olmadığı anlaşıldı. Grip ve gıda zehirlenmesi şüphesi olan aynı aileden ölen 4 kişinin kesin ölüm nedenleri otopsi sonucuna göre belirlenecek. - Adana