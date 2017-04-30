Domates İhracatı Yüzde 40 Arttı

2017'nin ilk çeyreğinde domates ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 200 bin tona çıktı.

Domates İhracatı Yüzde 40 Arttı

2017'nin ilk çeyreğinde domates ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 200 bin tona çıktı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İhracat, Domates
sponsored ads