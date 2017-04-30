Domates İhracatı Yüzde 40 Arttı

2017'nin ilk çeyreğinde domates ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 200 bin tona çıktı.
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