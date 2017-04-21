Domates İhracatı Kısıtlamalara Rağmen Yüzde 44 Arttı
Yaş sebze ve meyve ihracatının artış gösterdiğini söyleyen BAİB Başkanı Satıcı, domates ihracatında yüzde 44'lük artış kaydedildiğini bildirdi.
Yaş sebze ve meyve ihracatının artış gösterdiğini söyleyen BAİB Başkanı Satıcı, domates ihracatında yüzde 44'lük artış kaydedildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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