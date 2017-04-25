Domates İhracatı Fiyatları Artırdı
Domates ihracatı fiyatları artırdı Fiyatların düşmesi tarla domatesinin çıkmasına bağlı Seralarda domates 6 TL'den çıkıyor Rusya ile geçen sene yaşanan ihracat krizi üreticiyi korkutunca bu sene üretim az olduAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal seralarda...
Domates ihracatı fiyatları artırdı
Fiyatların düşmesi tarla domatesinin çıkmasına bağlı
Seralarda domates 6 TL'den çıkıyor
Rusya ile geçen sene yaşanan ihracat krizi üreticiyi korkutunca bu sene üretim az oldu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal seralarda domates yetiştiren üreticiler, son günlerde artan fiyatların tarla ürünlerinin çıkması ile düşüşe geçeceğini belirttiler.
Afyonkarahisar'da tezgahlarda kilogramı 3 TL'den başlayarak 5 TL'ye kadar satılan domatesin fiyatı büyük şehirlerde yer yer 8 TL'ye kadar çıktı. Domateste yaşanan fiyat artışının öncelikle ürün talebinin fazla olması, ardından ise yurt içi piyasadan daha çok yurt dışı ülkelere ihraç edilmesinden kaynaklandığını vurgulayan Sandıklı'daki jeotermal sera sorumlularından Ziraat Mühendisi Yasin Karakuş, "Son günlerde domates fiyatlarındaki artış ülkemizde duyuldu. Bu artışın nedeni domatesin ihracat yapılması bu nedenle domates azalınca fiyatlar artıyor. Şu an da domatesin fiyatı serada 6 TL civarında. Ancak 15-20 gün içerisinde diğer bölgelerde domates çıkınca özellikle yayla domatesi o zaman fiyatlar normale dönecek diye tahmin ediyoruz, en azından öyle ümit ediyoruz. Ülkemiz ihracatı açısından ve üreticiler nezdinde bu sevindirici fakat halk için çok zor bir durum" diye konuştu.
Domates üretimi talebi karşılamıyor
Afyonkarahisar Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ali Çiloğlu da, domatesteki fiyat artışının ilk nedeninin üretim azlığından kaynaklandığını kaydederek, bunun yanında geçtiğimiz yıl Rusya ile yaşanan ihracat krizinin ve olumsuz hava koşullarının da fiyatların yüksek olmasını etkilediğini belirtti. Çiloğlu, "Geçen yıl Rusya ile yaşanan domates krizi yüzünden bu sene üreticiler üretimi az tuttu. Bir örnek vermek gerekirse günlük 100 kilogram ürün alınması gereken bir serada 40 kilogramlık bir üretim yapılıyor. Bu da doğal olarak talebin karşılamıyor. Geçen sene Antalya halinden domatesin çıkış fiyatı 1-1,10 TL iken bu sene 2,80 TL'nin üzerinde. Üretim yarı yarıya düşmesi, olumsuz hava koşulları bu sene domatesin fiyatının yüksek olmasına neden oldu" diye konuştu.
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