Domates Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Samsun'da gece manavdan kasalarla domates çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile manav dükkanının karşı sokağına gelen hırsızlar, Ümmet Topuz'a ait manav dükkanının önündeki üzeri branda ile örgülü tezgahtan 7 kasa domates, 1 kasa patlıcan ve 1 çuval da patates çaldılar. Hırsızlar taşıdıkları malları sokak arasında park ettikleri kamyonete yükleyip olay yerinden kaçtılar. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah dükkanı açan iş yeri çalışanı Şenel Artar (66), hırsızlık olayını fark edince olayı iş yeri sahibi ve polise haber verdi. Ümmet Topuz polise şikayette bulundu.



Manavda çalışan Şenel Artar, "Domatesin kilosu 5 liraya çıkınca hırsızların iştahı kabarmış olmalı ki gece 7 kasa domates, 1 kasa patlıcan ve 1 çuval da patates çalmışlar. Hırsızların yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN