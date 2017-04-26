Domates Güvesine Karşı Tuzaklar Araziye Yerleştirildi
ÇANAKKALE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde düzenlenen 'Domates Güvesi (TUTA) Mücadelesi Projesi' kapsamında, TUTA tuzakları araziye bırakıldı.
ÇANAKKALE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde düzenlenen 'Domates Güvesi (TUTA) Mücadelesi Projesi' kapsamında, TUTA tuzakları araziye bırakıldı.
Çanakkale merkezine bağlı Kumkale Köyü'nde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yasemin Kaya, Kumkale, Gökçalı, Mahmudiye, Tarım Kredi Kooperatifi başkan ve yöneticileri, Kumkale Köy Muhtarı Fikret Kanlı ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda domates için en önemli tehdit unsuru olan 'TUTA' zararlısı ve mücadelesi anlatıldı.
Toplantının ardından domates güvesi için hazırlanan tuzaklar, domates dikiminin yapılacağı araziye bırakıldı. Arazide, üreticilere tuzakların kurulumu ve yerleştirilmesi uzmanlar tarafından gösterildi. Domates dikiminin başlayacağı bugünlerde popülasyonun artmasını engellemek için Kumkale Ovası'nda NATO yolu olarak bilinen yola 400 tuzak kurularak bırakıldı. Çanakkale Ziraat Odası ve Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından 6 kilometre boyunca, 25 metre aralıklarla bırakılan tuzaklar üreticilerin beğenisini kazandı. Belirli periyotlarla kontrol edilecek olan tuzaklar, domates üreticisi olan diğer köylerde de dikim alanlarına bırakılacak.
- Çanakkale