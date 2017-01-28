Domaniç'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu Küçükköy yakınlarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Domaniç'ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan İsmail Şentürk (29) yönetimindeki otomobil, önünde bulunan Mehmet Tunç yönetimindeki 43 UY 798 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada, sürücü İsmail Şentürk ile yanında bulunan İzzet Kuzu (17) yaralandılar.



Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. (Tİ -EFE) - KÜTAHYA