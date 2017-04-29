Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-İnegöl karayolu Kocadağ Mevkiinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl'den Domaniç istikametine gitmekte olan İbrahim Alper (79) yönetimindeki 10 D 3058 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı.Kazada, sürücü İbrahim Alper yaralandı.



Yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İbrahim Alper'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA