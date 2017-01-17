Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Domaniç-Tavşanlı Karayolu Çamlıca Kavşağı'nda, Ali Uzun (55) yönetimindeki 43 UA 546 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole gitti.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, vatandaşların yardımıyla Domaniç İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA
Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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