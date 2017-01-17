Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ali Uzun (55) yönetimindeki 43 UA 546 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Domaniç-Tavşanlı karayolu Çamlıca Kavşağı'nda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Uzun, vatandaşların yardımıyla Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ali Uzun (55) yönetimindeki 43 UA 546 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Domaniç-Tavşanlı karayolu Çamlıca Kavşağı'nda şarampole devrildi.
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