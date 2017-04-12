Domaniç'te 'Polis Halk Yürüyüşü'

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla 'Polis-Halk Yürüyüşü' düzenlendi.



Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Emniyet Amir V. Fatih Karabal, Siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, emniyet yetkilileri ile vatandaşların katıldığı yürüyüş Hükümet Konağı önünde başlayıp Cumhuriyet meydanında sona erdi.



Domaniç İlçe Emniyet Amir V. Fatih Karabal burada vatandaşlara yürüyüşe verdikleri destekten dolayı teşekkür konuşması yaptı.



Domaniç Emniyet Amirliği personeli yürüyüş boyunca vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıttı.



Ay yıldızlı Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe öğrenciler ve vatandaşlar zaman zaman polisi alkışlayarak destek verdi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA