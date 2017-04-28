Domaniç Eski Belediye Başkanı Alper, Trafik Kazasında Yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilçenin eski belediye başkanı İbrahim Alper yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilçenin eski belediye başkanı İbrahim Alper yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alper'in (77) kullandığı 10 D 3085 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl karayolunun Topukyayla mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.