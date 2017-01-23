Domaniç'e Yeni Yürüyüş Parkurları

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ege Bölgesi'nin güzide yerlerinden olan Domaniç Ormanları'ndaki 30 kilometrelik yürüyüş yoluna, yoğun ilgi sebebiyle yeni parkurlar eklendiğini bildirdi.



Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara yeni fırsatlar oluşturmaya devam ettiğini belirterek, vatandaşların ve tabiat tutkunu turistlerin yoğun ilgisi karşısında 18 kilotmetre uzunluğunda 6 yeni yürüyüş parkurunun daha tamamlandığını aktardı.



Parkur yollarının isimlerinin Osmangazi, Osmanlı, Hayme Ana, Ebe Ana, Sarıkız ve Şehit Saru Batu Savcı Bey olarak belirlendiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin tabii varlığının eşsiz bir köşesi olan zengin bir alt flora ve yaban hayatı potansiyeline sahip Domaniç Ormanları'nda tabiatla bütünleşen yürüyüş parkurların toplam uzunluğu 48 kilometreye ulaştı. Ormanlarımız eşsiz tabiat değerlerimiz ve her bir yörede benzersiz güzelliklere sahip. Domaniç ormanları İçbatı Ege bölümünde yer almasına rağmen özelikleri bakımından Karadeniz Bölgesi'ne benziyor. Sanatsal ve bilimsel gözlem yapmak için mükemmel bir konuma sahip olan ormanlarımıza gelen ziyaretçilerin artmasından dolayı mesudum. Bu sayede tabiat bilincimiz gelişiyor, tabiatla buluşan bünyeler rahatlıyor."