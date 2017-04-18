Araban ilçesinde kısa süren ani dolu yağışı Arabanlı üreticileri korkuttu.



Araban ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından başlayan dolu yağışı üreticileri korkuttu. Araban ilçe merkezi ve kırsalında akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından başlayan kısa süreli dolu yağışı, Arabanlı hububat ile Antep fıstığı ürünlerini korkuttu. Yapılan ilk incelemede dolunun herhangi bir zararı olmadığını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, "İlçe merkezi ve kırsalına akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından yağmaya başlayan ve kısa süren dolu yağışı ile ilgili olarak yaptığımız araştırmalarda ilk tespitlerimize göre hububat ve Antep fıstığı bahçelerine zarar vermediği bilgisini aldık. Kırsaldaki üreticilerimiz ile zarar ziyan olup olmadığı yönünde görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasını yaptı. - GAZİANTEP