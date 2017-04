Dolu Olayına Karşı Bağların Üstü Örtüldü

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede don olayına karşı bazı üzüm üreticilerinin, bağların üstünü örterek koruma altına almaya başladığını söyledi.



Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıgöl'de her yıl dolu ve don olayı yaşandığını hatırlatarak, üreticilerin üzüm bağlarını mutlaka koruma altına alınması gerektiğini belirtti.



Üreticilerin üzüm bağlarını sigorta yaptırmaları konusunda uyaran Ülgen, "Sarıgöl'de her yıl dolu ve don olayı olmakta. Koruyucu olarak dolu filesi ve don olayına karşı da dolu savar sistemlerine geçilmeli. Dolu filesi yapanların sayıları her geçen yıl artmaktadır. Ben örnek olması bakımından kendi arazimde don savar sitemini kurdum. Ayrıca fan ile de destek vermekteyim." diye konuştu.



Sarıgöllü üzüm üreticilerinden Ahmet Bayer'de 34 dönümlük üzüm bağının tamamını doluya karşı örtü altına aldığını söyledi.



Üzüm bağlarının temmuz ayının ortalarına kadar dolu tehdidi altında olduğuna dikkati çeken Bayer, "Üç yıldır üzüm bağlarımın üzerine 10 yıl dayanıklı dolu geçmeyecek şekilde dolu filesi örtüyorum. Çok faydasını gördüm. Temmuz ayı ortalarına kadar üzerinde kalıyor." dedi.