Dolu, Köylerde Yapılan Çalışmaları Yerinde Gördü

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, köylerde yapılan çalışmalarına yerinde görerek, incelemelerde bulundu.



2017 programı içerisinde sıcak asfalt olacak köy yollarının, yol altı yapılarını yerinde gören Dolu, teknik personellerden bilgiler alarak köy muhtarlarının istek ve taleplerini dinledi.



Bu yıl asfalt çalışmasına başlanacak olan Aydınalan grup köy yolunun alt yapılarını kontrol eden Genel SekreterErdinç Dolu, Aydınalan, Çağlayan ve Maksutçuk köy yollarının asfalt olacağını söyledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın gönderdiği ödenek dahilin de yaklaşık 250 kilometre sıcak asfalt yapacaklarını ifade eden Dolu, Merkez Dikme köyüne de geçerek, malzemeli yol bakım çalışması yapan İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını yerinde görerek Yol ve Ulaşım Müdürü Osman Cengiz'den bilgiler aldı.



Genel Sekreter Erdinç Dolu'nun arazi çalışmalarına Yol Ulaşım Müdür Osman Cengiz ve Plan Proje Müdürü Ersin Arslan'da eşlik etti. - KARS