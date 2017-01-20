Dolmuştan İnerken Düşerek Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeşilkent Mahallesinde meydana gelen kazada dolmuştan inerken düşen vatandaş yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent mahallesine girişteki dolmuş durağı önünde meydana gelen kazada, Zakir K.(24) idaresindeki 11 M 5007 plakalı dolmuştan inmeye çalışan Fatma Özün (68) isimli vatandaş, sürücünün kendisini fark etmeyerek hareket etmesi sonucu yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekiplerince dolmuş şoförü hakkında ise yolcu indirme bindirme kurallarına riayet etmemek suçundan tutanak tutuldu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK