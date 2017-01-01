Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katılıyor.
Görüntü Dökümü:
Başbakanın Dolmabahçe Ofise gelişi
Bakanların gelişlerinden detay görüntü
Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'ndeki Güvenlik Toplantısı Başladı
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor.
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