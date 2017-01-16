Dolgun, cazibeli, çekici dudaklar!

Dudaklar gülüşünüzün kapısı gibidir ve bu nedenle yüzün en önemli özelliklerinden biridir. Dudakları ince olan, eğri olan, veya sadece dudaklarında ya da dudaklarını çevreleyen çok ince çizgilere sahip olanlar dudak dolgusu estetiğinden faydalanabilirler. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusu estetiğini anlatıyor.

"Estetik cerrahide dudak estetiği yüz germe tekniğinin bir parçası olarak ya da dudakları daha dolgun ve daha güzel hale getirmek için tek başına da uygulanabilir. Dudak dolgunlaştırma estetiği diğer estetik operasyonlarla karşılaştırıldığında çok basit ve kolay bir prosedür. Dudak büyütmenin en yaygın biçimi enjekte edilebilir dermal dolgu maddesinin kullanılmasını gerektirir.

Bu dolgu maddeleri sentetik ve hiyalüronik asitten (HA) oluşan pürüzsüz jellerdir. Bu dolgu maddeleri, vücudunuzda bulunan hiyalüronik aside benzeyen maddelerden oluşur. Başka bir seçenek, vücudunuzun başka bir bölgesinden alınan kendi yağ hücrelerinizin kullanılmasıdır. Kişinin kendi vücudundan elde edilen yağ hücreleri etkisini daha uzun süre devam ettirebilen bir prosedürdür. Ancak bu seçeneklerin hepsi geçici prosedürlerdir ve belli süre içinde tekrarlanması gerekir."

Dudak dolgusu estetiğinin faydaları

"Dermal dolgular, dudakların doğal yapısını, şeklini, hacmini ve dokusunu geliştirme de sunduğu güvenirlik nedeniyle dudak implantı seçeneklerinden daha yaygın olarak kullanılır. Bu dolgu maddelerinin birçok faydası vardır. Daha az morluk / şişme, arzu edilen dolgunluğa ulaşana kadar kademeli muamele, dudak hacmi üzerinde daha fazla kontrol, çünkü madde doktor tarafından kontrol edilebilir. Enjeksiyondan sonra dudakta tutulan yağ miktarı değişken olmakla birlikte, yağ enjeksiyonları daha uzun süreli sonuçlar verir. Prosedür, arzu edilen sonuçlar elde edilinceye kadar tekrarlanmalıdır. İşlemi gerçekleştirmek için lokal anestezi genellikle yeterlidir."

Dudak dolgunlaştırma estetiğinden ne beklenmeli

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk "Çok daha karmaşık prosedürlerin aksine, dudak dolgunlaştırma klinik ortamda hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Herhangi bir rahatsızlık hissedilmemesi için lokal uyuşturucu bir solüsyon topikal olarak uygulanır. Bu sadece dişçinize gitmek gibi, ancak dudaklarınız hissizleşebilir. Daha sonra dudaklarınız özel bir kalemle işaretlenir ve dolgu maddesi dudaklarınıza enjekte etmek için son derece ince iğneler kullanılır. Herhangi bir şişme veya rahatsızlık engellemeye yardımcı olması için dudaklarınıza soğuk kompres uygulayabilirsiniz, ayrıca tedavi edilen alanlara baskı uygulanmaması da gerekir. Ruj ve diğer dudak ürünlerini kullanmaktan da kaçınmalısınız."

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