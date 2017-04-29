Dolgu Çalışmaları Devam Ediyor

Iğdır Belediyesi yol çalışmalarına, asfalt ve parke taşı ile kaplayacağı yollarda, yol genişletme ve dolgu çalışmasına başladı.



Iğdır Belediyesi 14 kasım, Söğütlü, Cumhuriyet, Karağaç, Özgür mahallesinde yapılacak olan Asfalt ve parke taşı çalışması için yol üzerinde bulunan ağaçları keserek altyapı sorununu bitirmek için dolgu çalışmasına başladı. Parke taşı ve asfalt çalışmasına başlayacak olan Iğdır belediyesi birkaç mahalleyi daha asfalt ve parke taşı ile döşeyerek çamur ve tozdan kurtarmayı hedefliyor.



Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, 2014-2017 yılları itibari ile mahallelere binlerce M3 dolgu yapıldığını belirtti. Yikit, "ayrıca yine iş makineleri tarafından cadde boyunca yol genişletme çalışmaları yapıyoruz. Yolun 5 ve 6 metre olan bazı kısımlarının 10 metreye çıkarttık. Bu yıl itibari ile belediye olarak önümüze hedef olarak koyduğumuz yol çalışmasını 6 ayrı mahallede sürdüreceğiz. Iğdır'ı modern bir görünüm kazandırmak için geceli gündüzlü çalışmaktayız. Yol çalışması yapılırken halkın kendilerine destek vererek ağaç ve duvarların yıkımı için hiçbir engel çıkarmadılar. Cadde boyunca yapacağımız yol asfalt, parke çalışması için halkımızla görüşerek bizlere yardımcı olmalarını istedik. Biz hiçbir şekilde bizlere destek olan halkımızı mağdur etmeyeceğiz. Biten yol çalışması ile hem halkımızın yıllardır çektiği sorunları çözeceğiz, hem de kentimizi yaşanılır, bir yerleşim yeri haline getireceğiz. Halkın yıllarca kullanabileceği hizmetler üretiyoruz" dedi. - IĞDIR