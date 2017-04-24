Dolgi 23'nisan Kutlamasında

Kayserigaz'ın maskotu Dolgi, 'Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosu' adlı müzikli oyunu ile Acıbadem Hastanesi ile iki AVM'de çocuklarla buluştu.



Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi kendisine ilke edinen Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 22 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta organize ettiği 'Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosu' adlı müzikli oyunu ile Acıbadem Hastanesi ile iki AVM'de buluştu.



Acıbadem Hastanesi'nin bahçesinde hastane çalışanlarının çocukları ve hastanede bulunan çocuk hastalar için ve sonrasında AVM'lerde sergilenen 'Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosu' öncesinde animasyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar yapıldı. Severek ve eğlenerek katıldıkları oyunlar sırasında öğrenciler çok büyük keyif alırken, animasyonları izlerken de şaşkınlıkla bakan gözler dikkat çekti.



Tiyatro süresince oyunculara ve Kayserigaz'ın maskotu sevimli ejderha Dolgi'ye büyük ilgi gösteren çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Öğrencilerin interaktif katılımlarıyla gerçekleşen ve nefesleri kesen tiyatro gösterisi boyunca kimi zaman kahkaha sesleri kimi zaman da alkış sesleri eksik olmadı. İlk defa duymalarına rağmen oyunda kullanılan şarkılara eşlik eden öğrenciler, bazen de o büyülü dünyaya kapılıp hastalıklarını unutup, oyuncuların maceralarına ortak oldular. Çocuk bayramına yakışır şekilde eğlenerek kendilerine hediye edilen bu günün tadını çıkardılar. Sevimli maskot Dolgi de minik seyircilerine Türk Bayrağı ile birlikte çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.



Yeşil ile barışık ve mavi ile dost olmasının yanı sıra kültürel, sanatsal, eğitsel, sosyal ve çevreci faaliyetlere sağladığı destek ile geleceğe katkı sağlayan Kayserigaz, bu kapsamda gerçekleştirdiği bu projesi ile de 'Sektöre ve Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak' misyonunun altını bir kez daha çizdi. - KAYSERİ