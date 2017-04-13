Dölek'ten Başarılı Doktorlara Plaket

Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek, Muş Devlet Hastanesinde görev yapan başarılı doktorları plaketle ödüllendirdi.



Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek, Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kenan Akpolat ile birlikte Muş Devlet Hastanesinde görev yapan doktorları makamında ağırlayarak, başarılarından dolayı plaket takdim etti. Plaket törenine başarılı doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burçin Doruk Oktay, KBB Uzmanı Op. Dr. Faruk Kadri Bakkal, Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Taner Yeler, Anestezi Uzmanı Dr. Sibel Akgül ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Emre Salçın katıldı.



Plaketleri doktorlara takdim eden Dr. Fatih Dölek, başarılı operasyonlar için iyi dileklerde bulunarak, bütün tesislerde çalışan doktor ve personellerin tamamının ayrı ayrı emeği olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden bu yana tüm personellerin fedakarca Muş halkına hizmet ettiğini ifade eden Dölek, "Biz bu arkadaşlara plaket vererek başarılarını kutladık. Hem onlar adına hem de kendi adıma bu plaketi vermekten büyük mutluluk duydum. Bu amaçla diğer doktor arkadaşlarımdan da çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Bu plaketleri diğer başarılı doktor ve personellerimize de vermeye devam edeceğiz. Özverili çalışan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu ne ilk ne de son olacaktır" dedi. - MUŞ