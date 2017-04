"Phara Oh" parçasıyla yakından tanıdığımız Berlinli ikili Dole & Kom, 29 Nisan Cumartesi gecesi yaz ritimlerini Warehouse kabinine taşımaya geliyor!



Dole & Kom



Takvimler 1993'ü gösterdiğinde Dole ve Kom Berlin'deki Delirium plak dükkanında tanışırlar. Birbirlerini tamamlayan müzik zevkleri ve deck'lerin arkasındaki muhteşem uyumları sayesinde dönemin kült mekanları Tresor, E-Werk ve WMF gibi pek çok dans pistinin tozunu attırdılar. Bir süre Clubheroes lakabıyla müzik hayatlarına devam eden ikili, Relief Records'tan çıkan "Dum Dum" isimli ilk single'ları ile hemen müzik severlerin radarına girmeyi başardılar.



Dole & Kom için bir sonraki adım 1996 yılında kendi label'ları BCC Music'i kurmak oldu. İkilinin en popüler projelerinden biri olarak kabul gören "Studio 45" ile kıtalar arası başarıyı yakalayarak, bu projenin meyvesi olan "Freak It" parçası ile İngiltere'de Top 40 listesine ayak bastılar. 2004 yılında "Death By Disco" adıyla yeni bir label çıkartan Dole & Kom, bu label'dan çıkardıkları ilk EP'leri "Any Fuckin' Nite" Avrupa listelerini ele geçirdi. 2012 yılına geldiğimizde ise 3000° ekibine dahil olan ikili, "Phara Oh" hit'iyle bu label'ın da hakkını vermeyi ihmal etmedi.



YANG



Dahil olduğu proje ve etkinliklerin yanı sıra İstanbul'un hatırı sayılır mekanlarında gösterdiği performanslar ile de elektronik müzik ve kent kültürü ile alakadar çevrede bilinirlik sağlayan bir figür olan DJ ve müzisyen Anıl Yangın, müzik ile ilgili faaliyetlerini YANG projesi adı altına gerçekleştiriyor.



Oğsan



Pek çok kişi için Oğsan'ın tarzı "make you dance" kavramı olarak kafalara kazındı. Küçük yaştan beri dinlediği müzikleri çalan Oğsan'ın tercihini kısaca "oldschool" diye tanımlamak yanlış olmaz. Set'lerinde de "gri" rengi temsil eden Oğsan'ın adını Warehouse sahnesinde sık sık duyacağız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Warehouse@garajistanbul



Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A



Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Dole&Kom



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır