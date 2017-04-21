Dolce & Gabbana Artık Mutfaklarda

Tasarım devi Dolce & Gabbana mutfak tasarımı ile sıkıcı mutfak robotlarına renk getirdi.



Dünyaca ünlü İtalyan marka Dolce & Gabbana ve İtalyan mutfak ve beyaz eşya üreticisi Smeg ortaklığı, mutfak robotlarının çehresini değiştirdi. Göze hitap eden tasarımlarda Sicilya motifleri göze çarpıyor. "Sicilya Is My Love" serisi olarak piyasaya sürülecek olan modeller, 2017 Milan tasarım haftasında görücüye çıktı.



Tost makinesi, meyve sıkacağı, kahve makinesi, kettle ve mixer gibi birçok mutfak eşyasına farklı bir boyut getiren Dolce & Gabbana ve Smeg ortalığı, tasarımcılar tarafından da büyük ilgi gördü. Milan Tasarım Haftası'na özel parçalar çıkarken, bütün koleksiyonun 2017 yılının Ekim ayında müşterilere sunulacağı belirtildi.