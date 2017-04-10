Dolaşım Sistemi Hastalıkları Ölümde Birinci Sırada"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, dolaşım sistemi hastalıklarının, dünyada gelişmiş ülkelerdeki ölüm sebeplerinin başında geldiğini bildirdi.



Türk Kalp Vakfı (TKV) tarafından 29. Kalp Haftası kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Memişoğlu, kardiyovasküler hastalıkların iyi şekilde tedavi edilmesiyle yaşam süresinin uzayabileceğini söyledi.



Bu tür hastalıklara yakalanmadan sağlığı korumak gerektiğine işaret eden Memeşioğlu, geçen yıl İstanbul'da 2 milyon 684 bin 969 kişinin, kardiyoloji muayenesi olduğunu, 102 bin kişinin yatarak tedavi edildiğini, 37 bin kişinin ise ameliyat olduğunu aktardı.



Memişoğlu, "Dolaşım sistemi hastalıkları, dünyada gelişmiş ülkelerdeki ölüm sebeplerinin birincisi" diyerek, geçen yıl Türkiye'deki ölümlerin yüzde 40,3'ünün dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını kaydetti.



İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programının 2015-2020 yıllarına yönelik yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:



"Buradaki en önemli hususlardan birincisi, egzersiz yapacağız. İkincisi beslenmemize dikkat edeceğiz. Üçüncüsü toplumu kalp hastalıkları konusunda bilinçlendireceğiz. Dördüncüsü de psikolojimizi ve stresimizi yönetebilir hale geleceğiz. Bir de riskli alanlardaki kişileri tespit edeceğiz. Bunları inşallah birlikte yapacağız."



Şimdi hedeflerinin öncelikli olarak ildeki koruyucu sağlık hekimliğini daha çok geliştirmek olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Hedefimiz; özellikle aile sistemiyle beraber sağlıklı yaşam merkezleri dediğimiz, diyetisyeninin olacağı, insanların bilinçlendirileceği ve egzersiz programlarının yapılabileceği aile sağlığı sisteminin bir üst basamağı olan sağlıklı yaşam merkezlerini İstanbul'da faaliyete geçirebilmek. İnşallah bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.



Toplantıya, TKV Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın, TKV Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven ile dernek üyeleri katıldı.