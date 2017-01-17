Doların Piyasalar Kapandıktan Sonra 3.80 Seviyesini Aştı

Döviz endeksinde geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişin ardından dolar yeni haftaya sakin başladı. Buna paralel olarak haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi de, gün boyu pozitif bir seyir izledi ve 82.000 puanın hemen altında dengelendi.

Dolar/TL pazartesi sabah saatlerinde en düşük 3,72'yi görmesinin ardından yükselişe geçerek 3,78 seviyelerinden işlem gördü.

MERKEZ 3.77'DEN KAPATTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), pazartesi günkü efektif kurunu alışta 3,7589 lira, satışta 3,7740 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7967 lira, satışta 3,8120 lira olarak belirlemişti.

PİYASALAR KAPANINCA DOLARIN ATEŞİ YÜKSELDİ

Ancak piyasaların kapanmasından dakikalar sonra dolar Türk Lirası karşısında aniden yükselmeye başladı. Saat 18:00'de sert bir yükselişle yeniden 3.80 seviyesinin üstüne çıkan dolar, salı gününün TSİ ilk dakikalarına 3.82 seviyelerinde girdi.

ERDOĞAN BAKANLARI TOPLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün akşam ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacağı açıklandı. Saat 16:00'da yapılacağı açıklanan kurdaki gelişmelerin de ele alınacağı bildirildi. Bir yetkili, toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılacağını da söyledi. Ancak toplantının sonucu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.