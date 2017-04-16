Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Dolardaki Zikzak Tır'ları 'Etiket' Parkına Çekiyor
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Dolardaki Zikzak Tır'ları 'Etiket' Parkına Çekiyor

Döviz kurundaki dalgalanmalar iş dünyasına zorluklar yaşatıyor.

Dolardaki Zikzak Tır'ları 'Etiket' Parkına Çekiyor

Döviz kurundaki dalgalanmalar iş dünyasına zorluklar yaşatıyor. İş dünyası temsilcileri ise şirketlere, risklerini minimuma indirmek için "açık hesabı azaltın, borcunuzu geliriniz olan para cinsine çevirin" uyarılarında bulunuyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Döviz Kuru, TIR, TEM, otoyol, TEM Otoyolu