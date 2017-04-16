Dolardaki Zikzak Tır'ları 'Etiket' Parkına Çekiyor
Döviz kurundaki dalgalanmalar iş dünyasına zorluklar yaşatıyor.
Döviz kurundaki dalgalanmalar iş dünyasına zorluklar yaşatıyor. İş dünyası temsilcileri ise şirketlere, risklerini minimuma indirmek için "açık hesabı azaltın, borcunuzu geliriniz olan para cinsine çevirin" uyarılarında bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com
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