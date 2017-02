Dolardaki Yükseliş, Fuar Hizmeti Veren Şirketleri Etkiledi

Artan döviz kurları fuarcılık sektöründe stant hizmeti veren şirketleri de etkiledi. Malzeme masraflarının artmasıyla anlaşma yapılan firmalara bunu yansıttıklarını belirten, stant hizmeti veren şirketin Müdürü Ömer Albayrak, Dolar yükseldiği zaman ister istemez bizimde maliyetlerimiz yükseliyor. Maliyetler yükselince firmalarımıza bunu yansıtmak durumunda kalıyoruz. İşte firmalarla beraber ortak nokta bulup bunu abzorbe ediyoruz bir şekilde" dedi.



Döviz kurlarındaki yükseliş fuarcılık sektörünü etkiledi. Dolar yükselince artan malzeme masrafları fuar organizasyonlarına da olumsuz yansıyor. Türkiye'de ve uluslararası alanda fuar stant hizmeti veren Ekin Expo'nun Müdürü Ömer Albayrak, konuyla ilgili olarak "Malzeme olarak dolara bağımlı çalışıyoruz. Dolar yükseldiği zaman ister istemez bizimde maliyetlerimiz yükseliyor. Maliyetler yükselince firmalarımıza bunu yansıtmak durumunda kalıyoruz. İşte firmalarla beraber ortak nokta bulup bunu abzorbe ediyoruz bir şekilde" dedi.



"Fuarların Türkiye'nin ekonomisine büyük katkısı var"



Yıllar önce Türkiye'deki fuar sektörünün çok küçük olduğunu zamanla genişleyerek bugün önemli bir büyüklüğe ulaştığını belirten Albayrak, "Böyle büyük fuar alanlarımız yoktu. Fuar sektörü bu kadar büyüyüp gelişmemişti. Biz bu işe paket stantlarla başladık. Paket stant kurar, masa, sandalye, banko verirdik. Böyle büyüdük, ahşap atölyeler oldu. Bir fuarda insanlar bir yıl çalışıyor ve bir yılda 10 milyon civarında ciroları oluyor. Her hafta Türkiye'de fuarlar var. Türkiye'nin ekonomisine büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. 2016'ya göre 2017 daha ferah daha iyi geçecek gibi gözüküyor. Fuar sektörü açısında da daha iyi geçecek gibi duruyor" diye konuştu.



"Merdiven altı çalışanlar yüzünden biz zarar ediyoruz"



"Fuarda hiçbir malzeme çöpe gitmiyor"



Fuarda hiçbir malzemenin çöpe gitmediğini mutlaka bir şekilde değerlendirildiğini söyleyen Albayrak, "Fuar için yaptığımız bütün malzemeler geri dönüşümlüdür. ya bir sonraki fuarda kullanılır ya da mobilya sektöründe veya farklı bir sektörde değerlendirilir. Her yaptığımız ahşap stant için kendi ormanımız var oraya çam ağacı dikiyoruz" dedi.



"Dolar ile yapılan sözleşmelerde TL'ye döndük"



Öte yandan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dövizden TL'ye dönün" çağrısı üzerine dolar ile yapılan sözleşmeleri TL'ye çevirdiklerini belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla daha önceden dolar üzerinden yaptığımız sözleşmeleri iptal edip TL'ye çevirdik" diye konuştu.



"Yurtdışındaki firmalara da stant hizmeti veriyoruz"



Ağırlıklı olarak ahşap stant imalatı yaptıklarını belirten Albayrak, "Stantların, Dijital baskısı, CNC kesimi, tasarımı, satış pazarlaması tamamen kendi bünyemizde. Stantları ahşap atölyemizde kendimiz yapıyoruz. Bu sektörde tasarım biriminin çok önemi var. Tasarım biriminin kendi bünyemizde olması artı bir avantaj. Yurtdışında da iş yapıyoruz. Bizim direk gidip kurduğumuz stantlarımızda var yurtdışında çalıştığımız ortak firmalarımızda var. Bir fuarda 2 buçuk günde 35 stant kurduk. 35 standın 28 tanesi ahşap 7 tanesi modülerdi. Biz stant yaparken zamanla yarışıyoruz".



Ömer Albayrak, 10 yıl önce 50 metrekare alandan yola çıkarak bugün bin metrekare alanda, fuardaki firmalara stant yaptıklarını, yıllık cirolarının da 2 buçuk milyon olduğunu söyledi. Albayrak, 50 metrekare alandan yola çıkarak bugün bin metrekare alanda, fuardaki firmalara stant yaptıklarını ve stant yaparken zamanla yarıştıklarını ifade etti. 2 günde 35, bir yılda ise ortalama 250 stant yaptıklarını dile getiren Albayrak, yıllık ortalama 2 buçuk milyon ciro elde ettiklerini ayrıca Türkiye'de fuar sektörünün son yıllarda büyüyüp, geliştiğini 2017 yılında ise sektörün daha rahat nefes alacağını beklediğini söyledi. - İSTANBUL