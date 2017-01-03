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Dolardaki Rekor Borsayı Kötü Vurdu
3 Ocak 2017 Salı 18:17
Doların 3.60 seviyesinin üzerine çıkması Borsa İstanbul'da yüzde 1,5 düşüş yaşanmasına neden oldu.
Doların 3.60 seviyesinin üzerine çıkması Borsa İstanbul'da yüzde 1,5 düşüş yaşanmasına neden oldu.
Kaynak:
Dunya.com
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