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Dolardaki Rekor Borsayı Kötü Vurdu
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Dolardaki Rekor Borsayı Kötü Vurdu

Doların 3.60 seviyesinin üzerine çıkması Borsa İstanbul'da yüzde 1,5 düşüş yaşanmasına neden oldu.

Dolardaki Rekor Borsayı Kötü Vurdu

Doların 3.60 seviyesinin üzerine çıkması Borsa İstanbul'da yüzde 1,5 düşüş yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: Dunya.com

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