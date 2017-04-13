Dolardaki Düşüş Borsaya Yansıyor
Dolar/TL'deki gerileme Borsa İstanbul'a pozitif yansıdı.
Dolar/TL'deki gerileme Borsa İstanbul'a pozitif yansıdı.
Kaynak: Dunya.com
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Altın uçtu! Fiyatlar 5 ayın zirvesinde
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
THY, 250 kişiyi işe alacak! Koşullar belli oldu
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı