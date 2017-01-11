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Dolarda Yeni Zirve: 3.89
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Dolarda Yeni Zirve: 3.89

Dolar 3.8960 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Dolarda Yeni Zirve: 3.89

Dolar 3.8960 ile tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL 4.08 seviyesini gördü.

Kaynak: Dunya.com