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Dolarda Sınırlı Düşüş

Küresel jeopolitik risklerin takip edildiği kur gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine paralel sınırlı geriledi.

Dolarda Sınırlı Düşüş

Küresel jeopolitik risklerin takip edildiği kur gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine paralel sınırlı geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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