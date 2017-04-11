Dolarda Sınırlı Düşüş
Küresel jeopolitik risklerin takip edildiği kur gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine paralel sınırlı geriledi.
Küresel jeopolitik risklerin takip edildiği kur gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine paralel sınırlı geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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