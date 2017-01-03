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Dolarda Güçlenme Devam Ediyor
22 Şirkete 8,65 Milyon Liralık Ceza
Dolarda Güçlenme Devam Ediyor
3 Ocak 2017 Salı 09:22
Global olarak değerlenen dolar, TL karşısında 3.54 seviyesinin üzerine çıktı.
Global olarak değerlenen dolar, TL karşısında 3.54 seviyesinin üzerine çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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